Die Deutsche Bank hat die Einstufung für LafargeHolcim vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Baustoffkonzerns dürfte von schwierigen Wettbedingungen in den entwickelten Absatzmärkten beeinträchtigt worden sein, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte jedoch die Performance im Gesamtjahr 2018 nicht signifikant belasten, denn nur rund 10 bis 15 Prozent des Jahresgewinns (Ebitda) entfielen gemeinhin auf das erste Jahresviertel./edh/gl Datum der Analyse: 11.04.2018

