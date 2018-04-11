EXCHANGE NOTICE 11 APRIL 2018 SHARES
AKTIA BANK PLC: CHANGE OF TRADING AND ISSUER CODES
The change of Aktia Bank Plc's trading codes from AKTAV and AKTRV to AKTIA, will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 13 April 2018. At the same time Company's issuer code is changed from AKT to AKTIA
Updated identifiers:
Company name: Aktia Bank Plc New Issuer code: AKTIA
New trading code: AKTIA ISIN code: FI4000058870 Order book ID: 69423
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
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TIEDOTE 11.4.2018 OSAKKEET
AKTIA PANKKI OYJ: YHTIÖN KAUPANKÄYNTI- JA LIIKKEESEENLASKIJATUNNUSTEN MUUTOS
Aktia Pankki Oyj:n yhdistyneen osakesarjan kaupankäyntitunnus AKTIA tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 13.4.2018 alkaen, korvaten aikaisemmat kaupankäyntitunnukset AKTAV ja AKTRV. Samalla myös yhtiön liikkeeseenlaskijatunnus muuttuu AKT:ista AKTIA:ksi.
Uudet perustiedot:
Yhtiön nimi: Aktia Pankki Oyj Uusi liikkeeseenlaskijatunnus: AKTIA
Uusi kaupankäyntitunnus: AKTIA ISIN-koodi: FI4000058870 Order book id: 69423
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
AKTIA BANK PLC: CHANGE OF TRADING AND ISSUER CODES
The change of Aktia Bank Plc's trading codes from AKTAV and AKTRV to AKTIA, will be valid in the Nasdaq Helsinki's INET trading system as from 13 April 2018. At the same time Company's issuer code is changed from AKT to AKTIA
Updated identifiers:
Company name: Aktia Bank Plc New Issuer code: AKTIA
New trading code: AKTIA ISIN code: FI4000058870 Order book ID: 69423
Nasdaq Helsinki Global Listing Services
**********
TIEDOTE 11.4.2018 OSAKKEET
AKTIA PANKKI OYJ: YHTIÖN KAUPANKÄYNTI- JA LIIKKEESEENLASKIJATUNNUSTEN MUUTOS
Aktia Pankki Oyj:n yhdistyneen osakesarjan kaupankäyntitunnus AKTIA tulee voimaan Nasdaq Helsingin INET-kaupankäyntijärjestelmässä 13.4.2018 alkaen, korvaten aikaisemmat kaupankäyntitunnukset AKTAV ja AKTRV. Samalla myös yhtiön liikkeeseenlaskijatunnus muuttuu AKT:ista AKTIA:ksi.
Uudet perustiedot:
Yhtiön nimi: Aktia Pankki Oyj Uusi liikkeeseenlaskijatunnus: AKTIA
Uusi kaupankäyntitunnus: AKTIA ISIN-koodi: FI4000058870 Order book id: 69423
Nasdaq Helsinki Global Listing Services