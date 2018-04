China wird laut Zentralbankchef Yi die ersten angekündigten Maßnahmen zur Öffnung des Finanzsektors bis Ende Juni umsetzen.

Am Mittwochvormittag konkretisierte Yi Gang, Chef der chinesischen Zentralbank, wann und wie China den Versicherungs- und Finanzsektor weiter zu öffnen gedenkt. Während einer Diskussionsrunde auf dem Boao-Forum, dem asiatischen Pendant zum Weltwirtschaftsforum in Davos, nannte er eine Reihe von Maßnahmenpaketen und ihr anvisiertes Umsetzungsdatum.

Bis Ende Juni, so Yi, sollen ausländische Investoren 51 Prozent an Joint Ventures von Wertpapierhäusern, Investmentfonds und in Termingeschäften übernehmen dürfen. Bislang liegt die Schwelle bei 49 Prozent. Nach drei Jahren würden alle Begrenzungen für ausländische Beteiligungen gestrichen.

Für Versicherungen gilt dieselbe Ansage. Zuvor hatte Peking bei ihnen immer von einer Fünf-Jahres-Frist gesprochen. Auch die Gründung eines Ablegers soll künftig leichter werden. Versicherungen müssen so nicht mehr zwei Jahre lang eine Vertretung vor Ort haben, bevor sie ihr Unternehmen in China registrieren können.

Die chinesische Zentralbank gab auf ihrer Webseite zudem an, dass bis Ende 2018 die Beteiligungsgrenze für Investments in Vermögensverwaltungsunternehmen ...

