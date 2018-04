Bereits seit 1996 setzt man im Bayerischen Hof auf Steuerungstechnik mit Logo! von Siemens. Nach und nach erfolgte die Umrüstung von 300 der insgesamt 341 Zimmer. Die 29 Zimmer des Neubaus sind nun mit Logo! 8 ausgestattet wurden.

»Wir wollten eine Steuerung, mit der wir möglichst viele Elemente steuern können, die einfach und frei programmierbar ist und außerdem wenig Platz im Schaltschrank einnimmt«, so Horst Erharter, selbstständiger Elektroingenieur und »Haustechniker« im Hotel. »Logo! 8 vereint all diese Eigenschaften in sich. Deswegen war es eine logische Entscheidung, auf diese Steuerung ...

