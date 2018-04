Frankfurt am Main (ots) - Cloud-Anbieter arbeitet mit InternetToday für die neue Online Soccer Manager-Plattform zusammen



Der niederländische Game Publisher Gamebasics hat sich für Leaseweb und InternetToday entschieden, um eine hybride Cloud-Plattform aufzubauen. Diese bildet die Grundlage für die ambitionierten Wachstumspläne des Unternehmens mit seinem Casual Game Online Soccer Manager (OSM). Die neue Plattform bietet eine skalierbare Hochgeschwindigkeitskombination aus dedizierten Servern und einer Private Cloud, die den hohen Anforderungen der äußerst anspruchsvollen Gaming-Community genügt.



Schon heute wird OSM von Millionen von Spielern aus aller Welt genutzt. Indes geht Gamebasics von einem Spielerpotential aus, das ein Vielfaches größer ist als die derzeitige Community. Diese Annahme wird von einem anhaltenden zweistelligen Wachstum des milliardenschweren Mobile-Games-Marktes gestützt, das sowohl Spieleanbieter als auch Marktforscher feststellen.



Um sein Potential voll auszuschöpfen, benötigt Gamebasics eine hochperformante und agile Plattform, mit der der Publisher international schnell skalieren und gleichzeitig ein reibungsloses Spielevergnügen auf Smartphones, Tablets und PCs gewährleisten kann. Insbesondere sind eine wirklich kurze Response Time für das Spiel und eine Möglichkeit, schnell neue Server hinzuzufügen, für Gamebasics wichtig. Vor diesem Hintergrund hat sich Gamebasics an Leaseweb als vertrauenswürdigen Berater gewendet mit der Fragestellung, wie eine solche zukunftssichere Infrastruktur errichtet werden könnte. Leaseweb hat den Managed Service Provider InternetToday ins Boot geholt, um eine hybride Lösung mit höchster Skalierbarkeit, Performance und Sicherheit anzubieten. Für bestmögliche Performance läuft die Datenbank auf dedizierten Servern und die Webserver laufen in einer Private Cloud-Umgebung. Dadurch können bei Bedarf sehr leicht zusätzliche Kapazitäten hinzugeschaltet werden.



In der Partnerschaft trägt Leaseweb die Verantwortung für die Infrastruktur und InternetToday konzentriert sich auf die Migration, die Überwachung und die Vermeidung möglicher Flaschenhalssituationen. Die neue hybride Plattform zeigt eine Steigerung der Performance um 35 Prozent im Vergleich zur Vorgängersituation. Damit ist Gamebasics bestens aufgestellt, um bei Bedarf rasch mehr Rechenleistung zur Verfügung zu haben.



Youri Trugg, Chief Technology Officer bei Gamebasics, ist mit der neuen hybriden Aufstellung zur Unterstützung von Millionen von OSM-Spielern sehr zufrieden: "Wir haben eine extrem anspruchsvolle Usergruppe zu bedienen. Es ist erfolgskritisch, die bestmögliche Spieleerfahrung für heutige und künftige Spieler zu bieten, gleichgültig, von welchem Punkt der Erde aus sie sich einloggen. Mit unserer neuen Plattform sind wir darauf bestens vorbereitet und können neue geografische Destinationen nahtlos anbinden."



Xander Slootweg, Manager bei InternetToday, sagt: "Alle Seiten haben bei diesem Projekt eng zusammengearbeitet und wir sind stark engagiert. Unsere Partnerschaft mit Leaseweb hat einen hohen Wert für Gamebasics gezeigt. Gemeinsam sind wir in der Lage, eine hybride Cloud-Konfiguration zu erstellen, die den spezifischen Anforderungen von Gamebasics entspricht."



Benjamin Schönfeld, Geschäftsführer der Leaseweb Deutschland GmbH, freut sich: "Wir betrachten es als Auszeichnung, dass sich mit Gamebasics einer der führenden Gaming-Anbieter an Leaseweb gewandt hat, um eine neue Plattform für seinen stark wachsenden Performancebedarf bereitzustellen. Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt, dass wir diese Anfrage offensichtlich mit Bravour bewältigen konnten".



Über Leaseweb



Leaseweb als eine der weltweit größten Hosting Brands versorgt 17.500 Kunden weltweit, zu denen sowohl KMUs als auch Großkonzerne gehören, mit Infrastructure as a Service (IaaS)-Hosting Solutions. Zu den Dienstleistungen gehören sog. Public Cloud, Private Cloud, Bare-Metal-Server, CDN (Content Delivery Network), Dedizierte Server, Colocation, Managed Hosting, Application Security und Hybrid Solutions mit Rund-um-die-Uhr-Support.



Mit mehr als 80.000 Servern bietet Leaseweb seit 20 Jahren eine Infrastruktur für unternehmenskritische Websites, Internet-Anwendungen, E-Mail-Server, Sicherheit und Storage-Services. Das Unternehmen betreibt 18 Rechenzentren in Europa, Asien und den USA, die sich auf ein hochklassiges weltweites Netzwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 5,5 Tbps stützen können. LeaseWeb ist eine Gruppe aus selbstständigen Unternehmen, die unter dem Markennamen LeaseWeb agieren. LeaseWeb setzt sich zusammen aus Leaseweb Deutschland GmbH, LeaseWeb Nederland B.V., LeaseWeb USA Inc., LeaseWeb Asia Pacific PTE. LTD. und LeaseWeb CDN B.V..



InternetToday startete 2001 als ein Full-managed Service Provider mit einer starken Leidenschaft für Technologie. Der persönliche Ansatz und die ständige Erreichbarkeit führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Das Unternehmen bietet kundenspezifische Services auf den Gebieten Cloud, Bare Metal Server, Managed Services, Security, Livestream, On-demand, CDN (Content Delivery Network) und Narrow Casting. Mit über 170.000 Domain-Namen und 10.000 Kunden unter Management werden mehr als 75.000 Websites gehostet. Die Stärke des Unternehmens liegt im Denken gemäß Kundenanforderungen, in schnellen Entscheidungen und im Anbieten von Service. InternetToday arbeitet von zwei Rechenzentren in den Niederlanden aus und managt hunderte von Servern. Es wird eine ganze Reihe von Märkten bedient, darunter das Finanzwesen, die Medien- und Werbebranche, das Rechtswesen, die Versicherungsbranche, die Freizeitindustrie, Cross Media und E-Commerce. Zu den Kunden gehören KPN, AEGON, Armin van Buuren, IPsos Research Agency und PublicView. Unabhängig von den Kundenanforderungen stellt das Unternehmen sicher, dass sich jeder "zu Hause" fühlt. Weitere Informationen: www.internettoday.com.



Gamebasics ist das Mastermind hinter dem erfolgreichen Online-Football-Management-Spiel Online Soccer Manager (OSM). Bei OSM entscheidet man über Taktik, Formation, Aufstellung, Transfers und vieles mehr. Wer Fußball liebt, kann immer und überall spielen, da das Game auf Mobilgeräten, im Web und auf Facebook verfügbar ist. Ziel von Gamebasics ist es, so viele Fußballfans wie möglich aus aller Welt zusammenzubringen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, der Manager ihres Lieblingsvereins zu sein. "Manage like a boss!"



