Im Bereich Aftermarket Services (Ersatzteile und Zubehör) will FACC nun mit Airlines direkt ins Geschäft kommen, wie das börsenotierte Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.Erster Kunde ist die Lufthansa-Tochter AUA (Austrian Airlines). Der Kooperationspartner bekommt von FACC in den Mittelstreckenflugzeugen des Typs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...