Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Novartis von 89 auf 84 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der neue Vorstandsvorsitzende Vas Narasimhan habe schnell und beherzt durchgegriffen, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könne sie den Ausstieg aus dem Joint Venture mit GlaxoSmithKline unter dem Gesichtspunkt nachvollziehen, dass das Unternehmen wieder stärker auf ein innovatives Pharma-Geschäft fokussiert werden solle. Dagegen erscheine ihr der Aufschlag, den Novartis im nächsten Schritt bei der Übernahme der US-Gentechnikfirma Avexis zahle, zu hoch./la/gl Datum der Analyse: 11.04.2018

