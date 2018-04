Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen und einer anschließenden Investorenkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2230 Franken belassen. Wegen leicht verfehlter Erwartungen in wichtigen Geschäftsbereichen sprach Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem glanzlosen Abschneiden des Aromen- und Duftstoffherstellers. Auf der Konferenz sei dann auch ein Margenrisiko durchgeklungen - vor allem für das erste Halbjahr./tih/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0061 2018-04-11/12:29

ISIN: CH0010645932