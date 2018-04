Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich/München (pts023/11.04.2018/12:00) - WAGNER VISUELL zeigt an der diesjährigen conhIT, wie mit PC-Medical-Carts der Pflegeprozess optimiert, Patienten- und Mitarbeitende-Zufriedenheit erhöht und Kosten eingespart werden können. An der conhIT (connecting Healthcare and Information Technology) Messe vom 17. Bis 19. April in Berlin zeigen namhafte Referenten aus IT und dem Gesundheitswesen auf, wie sich die Digitalisierung im Gesundheitswesen auswirkt und wie sich die vielen Innovationen zum Wohle der Patienten auswirken. An Kongressen, in der Akademie und vielen Networking-Anlässen können sich Messebesucher auf den neusten Stand der Technologie im Gesundheitswesen bringen. Am Stand B-107a, Halle 1.2 zeigt WAGNER VISUELL verschiedene Modelle von PC-Pflegewagen, welche die elektronische Dokumentation am Patientenbett bestens abdecken und gleichzeitig die eigentliche Pflege unterstützen. Sie sind wichtiger Teil des Lean Hospital Managements, welches die Pflegeprozesse zugunsten der Patientenzufriedenheit optimiert und beruhigt, Verschwendungen ausmerzt und damit das Personal massiv entlastet. In vielen Schweizer Krankenhäusern hat die Prozessoptimierung nach der Lean-Philosophie zu markanten Kosteneinsparungen in der Pflege geführt. Die PC-Pflegewagen werden zu mobilen Arbeitsplattformen für die stationsspezifischen Pflegearbeiten modifiziert. WAGNER VISUELL definiert zusammen mit Pflegeleitenden und der IT diese abteilungsspezifischen Anforderungen und veredelt die Medical Carts des amerikanischen Herstellers Capsa Healthcare mit in Europa entwickelten und produzierten Zubehören und zusätzlichen Features, wie z.B.: - den Anbau und die Integration von Vital-Parameter-Geräten - das Aufnehmen von ISO-Logistikmodulen - Schließ-Systeme für Schubladensysteme mit Badgekarten Der cloud-basierte Pflegewagen CareLink unterstützt die Pflege zusätzlich mit einem Messaging-System, das erlaubt interne Services (z.B. vom Hausdienst, Küche etc.) anzufordern oder Informationen zu versenden. Zudem werden die ergonomischen Einstellungen der einzelnen Pflegenden gespeichert, so dass sich jeder Wagen nach der Anmeldung automatisch auf die Pflegeperson einstellt, was sich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt. Der IT-Support wird über alle technischen Belange der Wagen informiert, so dass die gesamte Flotte immer unter Kontrolle ist. Zudem kann der effektive Einsatz eines jeden Wagens ermittelt werden, was eine bessere Auslastung der Gesamtflotte ermöglicht. Gerne zeigen wir Ihnen an der Messe, wie Sie mit CareLink die Effizienz der Pflege aber auch des IT-Supports merklich steigern können. WAGNER VISUELL AG importiert die Wagen direkt aus den USA von Capsa Healthcare, dem führenden Anbieter von medizinischen Funktionswagen und Medikamenten-Automation. Wir haben ein eigenes Kompetenzzentrum mit Beratung, Support und Services in der Schweiz mit Filialen in Deutschland aufgebaut. Neben PC-Pflegewagen sind auch Versorgungs-Wagen, Spezialwagen für die Notfallstation, die Chirurgie, die Anästhesie und viele weitere Wagensysteme, die auf die jeweilige Anwendung konzipiert werden können, im Angebot. (Ende) Aussender: Wagner Visuell AG Ansprechpartner: Beat Wittwer Tel.: +41 (0)44 864 40 80 E-Mail: info@wagner-visuell.ch Website: www.wagner-visuell.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180411023

