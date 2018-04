Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas angesichts der geplanten Übernahme des polnischen Geschäfts der Raiffeisenbank International auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analystin Lorraine Quoirez sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer guten Transaktion, soweit man die politischen Risiken außen vor lasse. BNP werde damit zur sechstgrößten Bank in Polen./gl/la

Datum der Analyse: 11.04.2018

