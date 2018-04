Frankfurt - Die Aufträge für den Maschinenbau haben heute früh in der Kernrate positiv überrascht und auch die Produzentenpreise lagen marginal über den Erwartungen, so die Analysten der Deutschen Bank im Kommentar zum Währungspaar EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). Dennoch überwögen in der Wahrnehmung der Akteure die Entspannungstendenzen im Handelsstreit zwischen den USA und China, die gestern zu Abgaben im Yen geführt hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...