Weltweit fließt immer mehr Wagniskapital in Start-ups. Davon profitieren aber in erster Linie die bereits etablierten Jungunternehmer.

Der Markt für Risikokapital läuft heiß. Weltweit haben Venture-Capital-Gesellschaften im ersten Quartal 2018 gut 49 Milliarden Dollar investiert - und damit sämtliche Quartale des Vorjahres übertroffen. Gegenüber der direkten Vergleichszeit verdoppelte sich die Summe nahezu.

Auffallend ist: Ein Großteil der Summe fließt in Mega-Deals und in die Schaffung von Einhörnern - damit sind Geschäftsmodelle gemeint, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden. In Frühphasen halten sich die Geldgeber hingegen immer mehr zurück, wie aus einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervorgeht.

Im besagten Zeitraum gingen fünf Finanzierungen locker über die Marke von einer Milliarde Dollar hinaus. Der Fahrdienstvermittler Grab erhielt in einer Finanzierungsrunde sogar 2,5 Milliarden Dollar. Ein wesentlicher Treiber der großen Deals war die Schaffung des 100 Milliarden Dollar schweren Vision Funds durch den japanischen Wachstumsfinanzierer ...

