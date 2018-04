Frankfurt - 2018 wird die Weltwirtschaft mit einer Rate von preisbereinigt 3,4% annähernd so dynamisch wachsen wie im Vorjahr, so die Analysten der Helaba.Deutlich steigende Zuwachsraten, wie sie zwischenzeitlich von vielen konjunkturellen Frühindikatoren in Aussicht gestellt worden seien, würden sich jedoch nicht realisieren lassen. Dämpfend wirke unter anderem die Debatte um eine Welle des Protektionismus in Reaktion auf die von den USA angestoßenen Schutzzölle.

