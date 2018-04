Bonn - Nach dem ruhigen Wochenauftakt ohne die Veröffentlichung maßgeblicher Konjunkturdaten steht heute mit den US-Verbraucherpreisen für März das Daten-Highlight dieser Woche auf der Agenda, berichten die Analysten von Postbank Research.Bei diesen zeige sich bislang trotz eines mittlerweile fast neun Jahre anhaltenden Aufschwungs und eines immer enger werdenden Arbeitsmarktes noch kein kräftiger Anstieg. Die Inflationsrate habe sich nach einigen vorhergehenden Ausschlägen im letzten halben Jahr bei gut 2% eingependelt. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Monaten ändern. So dürfte die Rate schon alleine basisbedingt steigen, weil der Ölpreis im vergangenen Frühjahr spürbar gefallen sei. Dadurch sinke die Vergleichsbasis, was dann zu einer höheren Jahresrate führe.

