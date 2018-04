Frankfurt - Ein neuer ETF des Emittenten iShares erweitert das Produktangebot auf Xetra und im Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Aktien-ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Dist) (ISIN IE00BD45KH83/ WKN A2JDYF) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, breit gestreut an der Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse derzeit über 2.600 Werte aus 24 Schwellenländern, die zusammen rund 99 Prozent der Marktkapitalisierung in Emerging Markets ausmachen würden.

