Good news and bad news - und ein neuer CEO bei VW? Wieso eigentlich - das Geschäft läuft doch, Vivien Sparenberg von Vontobel? Ein einmaliger Vorgang: Da hat der Aufsichtsrat noch gar nicht getagt, schon ist der Vorstandsvorsitzende abgelöst. Michael Müller macht die Spitze bei VW frei, heißt es. Dabei läuft es doch aber geschäftlich? Rekordquartal - Rekordabsatz - was will man mehr? Vivien Sparenberg dazu im Gespräch mit Antje Erhard