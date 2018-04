Bonn (ots) - Bei Produkten für Senioren denken die meisten Menschen an Rollatoren oder beigefarbene Übergangsjacken. Gerade für junge Unternehmer ist es daher offenbar wenig attraktiv, ihre Energie in diese Kundengruppe zu investieren. Dabei gibt es eine Menge Produkte und Dienstleistungen, für die die modernen und vor allem kaufkräftigen Babyboomer Geld ausgeben. In manchen großen Unternehmen kommt das allmählich an.



"Die Generation der Millenials ist sexy - die ältere Generation ist es nicht" - nach Aussage des US-amerikanischen Gründers und Unternehmers Chris Valentine ist das vielleicht der wichtigste Grund für das zögerliche Engagement junger Start-ups im Seniorenmarkt. Und er muss es wissen: Seit über zehn Jahren organisiert Valentine die Accelerator Pitch Events auf der weltweit größten Innovationsmesse SXSW im texanischen Austin. Nach seiner Erfahrung übersehen Start-ups schlicht das Potenzial der Älteren, oftmals in Unkenntnis der Marktdaten.



Dass es auch anders geht, zeigen zum Beispiel die Autohersteller: Sie kombinieren moderne Technologien wie Einpark- und Spurhalteassistenten mit bequemem Einstieg und hoher Sitzposition, verpacken das Ganze in ein modernes, sportliches Design und verkaufen diese Modelle nicht nur Senioren, sondern zunehmend auch jüngeren Fahrern mit dem entsprechenden Budget.



Innovative Produkte und Dienstleistungen, die älteren Menschen einen Nutzen bringen oder aber generationenübergreifend funktionieren: Das ist die Idee des Gründerwettbewerbs SENovation-Award. Er wurde von der Deutschen Seniorenliga und der SIGNAL IDUNA-Gruppe ins Leben gerufen und zeichnet junge Start-ups oder Unternehmen in der Gründungsphase aus, die den demografischen Wandel nicht verschlafen wollen. Fertige Lösungen, aber auch schlüssige Konzepte sind willkommen. Die Bewerbungsphase läuft noch bis Ende Juni. Alle wichtigen Informationen zu Hintergrund, Teilnahmebedingungen und Jury sowie das vollständige Interview mit Chris Valentine gibt es unter www.senovation-award.de.



