Fortsetzung der Exploration in Brasilien mit einem etablierten brasilianischen Partner

Vancouver, British Columbia - Maxtech Ventures Inc. (CSE: MVT) (Frankfurt: M1N) (OTC: MTEHF) (Maxtech oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Joint-Venture-Vereinbarung mit Fabio Cardoso Carneiro und Daniel Geyerhahn von Goldmen Resources Brazil (FCD) im Bundesstaat Goiás, Brasilien, unterzeichnet hat.

Maxtech hat eine Joint-Venture-Vereinbarung über Entwicklungsoptionen mit FCD, die gemeinsame Exploration sowie die Evaluierung und potenzielle Akquisition von Mangan-Mineralvorkommen im Bundesstaat Goiás, Brasilien, abgeschlossen. Diese Vereinbarung bietet Maxtech einen Rahmen und die Möglichkeit des Zugangs zu Projekten, die gegenwärtig von FCD kontrolliert werden und/oder über die derzeit verhandelt wird. Maxtech evaluiert momentan mehrere neue Konzessionen im Eigentum von FCD und wird über den aktuellen Stand berichten, sobald ein entsprechender Forschungsbericht abgeschlossen ist.

Maxtech verfügt über ein Vorzugsrecht für ein Joint Venture mit FCD bei allen Bergbaukonzessionen, von denen angenommen wird, dass sie eine Manganmineralisierung enthalten. Das Unternehmen und FCD werden eine Management-Operating-Vereinbarung ausfertigen, in der die Bestimmungen zu den Kapitalleistungen der Parteien und die gegenseitigen Verantwortlichkeiten der Parteien detailliert beschrieben werden. Maxtech wird für jede Konzession ein Explorationsprogramm entwickeln und sich für jedes erfolgreiche Explorationsprogramm, das zu einem Produktionsszenario führt, um Abnahme-Partnerschaften bemühen. Die Laufzeit dieser Vereinbarung beträgt drei Jahre.

Laut Meldungen des lokalen Bergbauinstituts Ibram dürfte der brasilianische Bundesstaat Goiás in den Jahren 2017-18 Auslandsinvestition in Höhe von USD 730 Millionen für Bergbau- und Mineralprojekte erhalten. Ein Gesamtbetrag von etwa USD 450 Millionen wird von AngloGold Ashanti, Anglo American, Codelco, China Molybdenum Corporation (CMOC), Vale, Votorantim und Yamana investiert. Der Bundesstaat im mittleren Westen Brasiliens weist große Mineral-Erschließungen auf, unter anderem die Ferronickel-Minen Barro Alto und Codemin von Anglo American, die Goldmine Chapada von Yamana und den Düngemittelkomplex Catalão von Vale. (Frederico Barbosa; www.bnamericas.com)

Maxtech und Maringá Ferro haben FCD im September 2017 in Goiás besucht; das Bündnis mit FCD für die gemeinsame Manganexploration erschien uns als ein natürlicher nächster Schritt, erklärte Peter Wilson, der CEO von Maxtech. Die Zusammenstellung eines erfahrenen Teams in Brasilien, insbesondere in dem bergbaufreundlichen Rechtssystem des Bundesstaates Goiás, erhöht das Potenzial für die Entdeckung größerer Manganressourcen in ganz Brasilien und ist entscheidend für den Ausbau unseres Pure-Play-Status in der Manganexploration.

Über Maxtech Ventures Inc.

Maxtech Ventures Inc. ist ein kanadisches Unternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen, das sich in erster Linie auf Mangankonzessionen spezialisiert hat.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.maxtech-ventures.com.

E-Mail an info@maxtech-ventures.com Tel: 604-484-8989

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf www.SEDAR.com unter unserem Firmenprofil.

