Die Anleger an der Wall Street dürften am Mittwoch nach den starken Vortagesgewinnen wieder vorsichtiger agieren. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten ein Minus zum Start von 0,5 Prozent an. Viele Teilnehmer sagen, dass mit den jüngsten Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Gefahr eines verschärften Handelsstreits nicht ausgeräumt sei - auch wenn Chinas Notenbankchef am Mittwoch zugesagt hat, Ausländern noch in diesem Jahr einen besseren Zugang zum Banken-, Wertpapier- und Versicherungssektor seines Landes zu gewähren.

Daneben trübt auch die Möglichkeit eines amerikanischen Militärschlags in Syrien die Stimmung etwas ein, zumal dies den Konflikt mit Russland weiter anheizen würde. Angesichts der Unsicherheit dürften viele Börsianer abwarten. Ein wichtiger Faktor werden daneben die Verbraucherpreise sein, die vor Börsenstart mitgeteilt werden. Sie sind ein entscheidendes Indiz für die Teuerung, die wiederum eine Richtschnur für die Zinsentscheidungen der Notenbank liefert.

Die Facebook-Aktie verliert vorbörslich 0,4 Prozent. Am Vorabend hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich vor dem US-Kongress für den gigantischen Missbrauch von Nutzerdaten entschuldigt. Zugleich machte er einige Andeutungen, wie sich sein Konzern in einer Ära mit schärferer Kontrolle durch die Regulierer wandeln könnte. An einem bemerkenswerten Punkt in seinen Ausführungen schien Zuckerberg die Möglichkeit offen zu lassen, dass es in Zukunft auch einen Bezahlservice geben könne.

Analogic dürften stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hat, sich von Altaris, einer Tochter des Beteiligunsunternehmens Altaris Capital Partners, übernehmen zu lassen. Das Angebot von 84 Dollar je Aktie stellt zwar eine Prämie von 25 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 7. Juni vergangenen Jahres dar, einen Tag nachdem das Unternehmen sich selbst zum Verkauf gestellt hatte; allerdings notierte die Aktie zuletzt deutlich höher.

April 11, 2018

