Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach zwei positiven Handelstagen wieder den Rückwärtsgang eingelegt und verbucht bis am Mittag leichte Abgaben. Nachdem sich die Situation im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt entspannt hat, richte sich der Fokus der Investoren wieder vermehrt auf makroökonomischen Daten, heisst es am Markt. Vor den am Nachmittag zur Publikation anstehenden US-Inflationsdaten hielten sich diese zurück.

Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA zuletzt gestiegen ist. Der Verlauf der US-Teuerung beeinflusst massgeblich auch die Entscheidungen der US-Notenbank Fed über weitere Erhöhungen der Leitzinsen. Am Abend veröffentlicht dann das Fed das Protokoll seiner letzten Sitzung vom März, das die Investoren nach Hinweisen auf den Zinserhöhungs-Pfad der Notenbank absuchen dürften.

Der Swiss Market Index (SMI) tendiert gegen 12 Uhr um 0,21% Prozent im Minus bei 8'737,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt um 0,17 Prozent auf 1'431,98 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 10'239,98 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 16 im Minus, 14 im Plus und zwei unverändert.

Klare Abgaben im SMI/SLI gibt es für Zykliker wie Sika (-1,2%), Adecco (-1,1%) oder Lonza (-1,0%). Die Analysten von Bernstein erwarten im Streit des Sika-Managements mit den verkaufswilligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...