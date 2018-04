Liebe Trader,

Die medizinische Tochtergesellschaft des Technologiekonzerns Siemens feierte erst vor wenigen Wochen ihr Börsendebüt und ist nach Meinung von Analysen sehr gut aufgestellt. Marktbeobachter rechnen beim Umsatz nahezu mit 14 Mrd. Euro, der Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr wird auf etwa 1,53 Euro beziffert. Sehr viel interessanter gestalte sich jedoch die Wachstumsprognose für das kommende Geschäftsjahr, ein ebenfalls positiver Ausblick stimmt optimistisch. Die jüngsten Gewinnmitnahmen könnten sich ergo als eine gute Einstiegsgelegenheit erweisen, zumal der Titel jetzt auf einer markanten Unterstützung notiert.

Aber auch charttechnisch bietet sich derzeit ein interessantes Setup. Insgesamt kann das Wertpapier von Siemens Healthineers seit seinem Börsendebüt Mitte März einen positiven Aufwärtstrend vorweisen und im Hoch bereits 22 Prozent zulegen. Die letzten Tage waren zwar von Gewinnmitnahmen begleitet, jedoch Stimmen positive Schätzungen zu der Aktiengesellschaft Anleger durchaus kauffreudig.

Long-Chance:

Von der kurzfristigen Durchschnittslinie seit Börsenstart startete zu Beginn dieser Woche eine deutliche Gegenbewegung, die nun zurück an die Jahreshochs von 35,60 Euro aufwärts führen könnte. Über eine kurzfristige Investition in entsprechende Long-Instrumente ließe sich bei Erreichen der Aprilhochs eine schöne und vor allem schnelle Rendite erzielen. Käme es anschließend allerdings zu einem Ausbruch darüber, könnte mittelfristig ein Kaufimpuls bis zum Niveau von 39,20 Euro aufwärts reichen. Auf der Unterseite bedeutet ein Bruch der Wochentiefs von 31,87 Euro jedoch einen potenziellen Rücklauf zunächst auf die Marke von 30,82 Euro. Im schlimmsten Fall geht es mit der Siemens Healthineers-Aktie auf den Eröffnungskurs von 29,10 Euro weiter abwärts.

Einstieg per Market-Buy-Order: 33,03 Euro

Kursziel: 35,60 / 39,20 Euro

Stop: < 31,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,18 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Tageschart:



Siemens Healthineers AG; Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 33,03 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

