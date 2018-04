DGH Deutsche Grundwert Holding AG: DGAP-Ad-hoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Personalie DGH Deutsche Grundwert Holding AG: 11.04.2018 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DGH Deutsche Grundwert Holding AG Insiderinformation nach § 17 MAR Der Vorstand gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Michael Paul Power, wohnhaft in Göttingen, zum 12.04.2018 zum weiteren Mitglied des Vorstandes bestellt hat. Berlin, 11. April 2018 Frank Peinelt Vorstand DGH Deutsche Grundwert Holding AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.dgh-ag.net eMail: info@dgh-ag.net Vorstand: Frank Peinelt Aufsichtsratsvorsitzender: Harald Buchner Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 106666 B 11.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DGH Deutsche Grundwert Holding AG Grunewaldstr. 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 219088-0 Fax: +49 30 219088-90 E-Mail: info@dgh-ag.net Internet: www.dgh-ag.net ISIN: DE000A0B6VN9 WKN: A0B6VN Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 673427 11.04.2018 CET/CEST

