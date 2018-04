Im ersten Quartal wuchs die Zahl der Passagiere um 40 Prozent.

Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings zeigt sich mit dem Jahresauftakt sehr zufrieden. "Das erste Quartal ist für uns gut gelaufen, der März war extrem stark", sagte Geschäftsführer Oliver Wagner am Mittwoch. "Wir sind nach wie vor die am schnellsten und stärksten wachsende Airline in Europa." Im ersten Quartal sei die Passagierzahl um mehr als 40 Prozent gestiegen bei einem Marktwachstum von vier bis fünf Prozent. Eurowings profitiert vor allem davon, dass das Unternehmen die mit der Pleite von Air ...

