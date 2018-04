Hamburg (ots) - Zum siebten Mal präsentiert CP Monitor - Magazin für Content Marketing exklusiv das Ranking der kreativsten Dienstleister und Kunden 2017 im D-A-CH-Raum. CP Monitor ist das einzige Magazin, das 35 nationale und internationale Corporate Publishing-/Content Marketing-Wettbewerbe und Wettbewerbe mit CP- und Content Marketing-Kategorien auswertet.



Mit 106 Preisen führt die Content Marketing-Agentur C3 Creative Code and Content das Gesamt-Ranking 2017 an und sicherte sich zum siebten Mal in Folge die Pole-Position. Die meisten Auszeichnungen erhielt C3 unter anderem für die Allianz-Arbeiten: Themenwelten, Annual Report Results for the Costumer und Project M, Electronic Beats von der Deutschen Telekom AG, für compact steel und thyssenkrupp - brand special von der ThyssenKrupp AG und für EY - Tax Insights vor business leaders von Ernst & Young. Am häufigsten wurde C3 für Y - Das Magazin der Bundeswehr vom Bundesministerium für Verteidigung ausgezeichnet.



Rang zwei und drei gehen wie im Vorjahr an die G+J-Tochter Territory Group mit 93 Auszeichnungen und Hoffmann und Campe X (Ganske Verlagsgruppe) mit 76 Preisen.



Aufgestiegen in die Top Ten sind die Agenturen Profilwerkstatt und MPM Corporate Communication Solutions.



Kreativster Kunde des Jahres 2017 ist erneut die Daimler AG, gefolgt von der Audi AG und der Deutschen Lufthansa AG.



Die Gesamt-Rankings werden ergänzt durch Spezial-Rankings in den Disziplinen Magazin (On- und Offline), Geschäftsberichte, Corporate Video, Digital, Print, Content Marketing und Crossmedia sowie die meist ausgezeichneten Kundenmedien (On- und Offline).



Das Gesamt-Ranking: https://bit.ly/2EyXj0N



Alle Rankings finden Sie in der CP Monitor Ausgabe 1/2018: https://bit.ly/2JwZpBS



Weitere Themen der aktuellen CP Monitor-Ausgabe: Interview mit C3-CEO Adel Gelbert über die Neuausrichtung der Content Marketing- Agentur. Zudem werden die Top Drei der meist ausgezeichneten Kundenmedien (Audi Brand Book, Y - Das Magazin der Bundeswehr und RoadStars - by Mercedes-Benz Trucks) vorgestellt.



Sepideh Honarbacht, Geschäftsführerin Rat für Ruhm und Ehre, beschreibt, wie mitten in der Dieselkrise aus Shift eine Plattform für den Dialog mit kritischen Stakeholdern wurde; Stefanie Moers, Geschäftsführerin muehlhausmoers, widmet sich in ihrem Kommentar den weitreichenden Folgen der neuen Datenschutzgrundverordnung für Agenturen und Marketing.



