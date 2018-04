Die beliebteste Bluebeam-Lösung kommt zurück - mit der perfekten Mischung aus nützlichen Werkzeugen und angenehmem Benutzererlebnis



Pasadena, California (ots/PRNewswire) - Das führende Entwicklungsunternehmen für innovative Technologie-Lösungen für die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche Bluebeam, Inc (https://www.bl uebeam.com/de/?utm_source=pressrelease&utm_medium=website&utm_campaig n=de-launch&utm_content=home). gibt die Veröffentlichung von Revu 2018 (https://www.bluebeam.com/de/solutions/revu?utm_source=pressrele ase&utm_medium=website&utm_campaign=de-launch&utm_content=revu) bekannt. Die überarbeitete Lösung verfügt über eine neue Benutzeroberfläche und überzeugt durch weitere Verbesserungen zur Maximierung von Produktivität, Optimierung von Prognosen und zur schnelleren Einführung von neuen Nutzern. Dabei werden bestehende Arbeitsabläufe weiterhin optimal unterstützt.



Bluebeam Revu ist eine Komplettlösung für Projekteffizienz und Zusammenarbeit für die Architektur-, Ingenieur- und Baubranche. Weltweit vertrauen mehr als 1,2 Millionen Experten aus der Design- und Baubranche auf Revu, um ihre Projektkommunikation und Arbeitsabläufe zu optimieren. Seit 2002 entwickelt Bluebeam intelligente und elegante computergestützte, mobile und cloudbasierte Lösungen, die papierlose Arbeitsabläufe ermöglichen. Mithilfe von PDF-Dokumenten erfolgt die Weitergabe von wichtigen Projektinformationen, darunter Metadaten, Hyperlinks, Lesezeichen, Bilder, Anhänge und 3D-Modelldaten problem- und papierlos. Aufgrund der Verwendung eines Open-Source-Formats lässt sich Revu nahtlos in bestehende Projektumgebungen einbinden und verbessert so den Zugriff auf wichtige Projektinformationen innerhalb der integrierten Systeme.



Revu 2018 transformiert die Art und Weise, wie Projekte entworfen, entwickelt und durchgeführt werden und steht Branchenexperten mit seinen eigens für die Branche entwickelten Werkzeugen und Ressourcen immer zur Seite.



- Schnelleres Arbeiten dank der reaktionsschnellen Eigenschaften-Symbolleiste, die dem Nutzer basierend auf seinen vorherigen Eingaben die passenden Werkzeuge vorschlägt - Optimierte Seitenleisten bieten Ihnen mehr Platz, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können - Effizienzsteigerung durch gleichzeitigen Zugriff auf Dateien mehrerer Studio-Projekte - Optimierte Zusammenarbeit durch eine neue Benutzerfläche mit Registerkarten in Bluebeam Studio, die über Miniaturansichten verfügt und häufig benutze Aktionen praktisch hervorhebt - Mit benutzerdefinierten Tastenkombinationen können Klicks minimiert und Arbeitsabläufe beschleunigt werden - Schnellere Ergebniserzielung dank vorgeladener Werkzeugsets und Beispieldateien, mit denen sowohl neue als auch bereits bestehende Nutzer rasch auf den neuesten Stand gebracht werden und die Software mit all ihren Vorzügen auskosten können



"In Revu 2018 haben wir all das vereint, was wir in der 15-jahrelangen, engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden gelernt haben", erklärt Bluebeam-CEO Jon Elliott. "Die Neuveröffentlichung von Revu überzeugt durch verbesserte Funktionalität und eine optimierte Benutzeroberfläche, mit der Arbeitsabläufe ab sofort noch effizienter vonstatten gehen können. Die neue Benutzerfläche von Revu 2018 verkürzt den Weg von A nach B, bietet mehr Platz auf dem Bildschirm, reduziert Klicks und verfügt über dynamische Symbolleisten, die Ihnen Ihre Arbeit erheblich erleichtern werden. "



Bluebeam Revu 2018 (https://www.bluebeam.com/de/solutions/revu?utm _source=pressrelease&utm_medium=website&utm_campaign=de-launch&utm_co ntent=revu) ist ab sofort als Standard-, CAD- und eXtreme-Version unter Bluebeam.de (https://www.bluebeam.com/de/?utm_source=pressrelea se&utm_medium=website&utm_campaign=de-launch&utm_content=home) und über unser internationales Händlernetz (http://resellers.bluebeam.com /directory/categories/germany?utm_source=pressrelease&utm_medium=webs ite&utm_campaign=de-launch&utm_content=reseller) erhältlich.



Weltweit vertrauen mehr als 1 Million Experten in mehr als 130 Ländern auf Bluebeams intelligente, intuitive Markup- und Kollaborationstechnologie, die die Projektabwicklung, -zusammenarbeit und -verwaltung revolutioniert hat. Nach seiner Gründung in Pasadena, Kalifornien konnte Bluebeam rasch in den gesamten US-Markt, nach Kanada, Dänemark, Großbritannien und nach Schweden expandieren. Bluebeam gehört zur Nemetschek Group (https://www.nemetschek.com/en/). Holen Sie sich eine 30-tägige Testversion von Bluebeam Revu auf unserer Website (https://www.bluebe am.com/de/trials?utm_source=pressrelease&utm_medium=website&utm_campa ign=de-launch&utm_content=trials).



