- Pop-up Sender "Sky Cinema Alien HD" zeigt von 13. April bis 22. April die acht Filme mit dem legendären Filmmonster rund um die Uhr - Mit dabei sind die vier "Alien"-Meisterwerke mit Sigourney Weaver, die beiden "Alien vs. Predator"-Kracher und Ridley Scotts neue Alien-Hits "Prometheus" und "Alien: Covenant" - "Alien: Covenant" am 15. April als exklusive deutsche Erstausstrahlung auf "Sky Cinema Alien HD" - Alle Filme von "Sky Cinema Alien HD" von 13. bis 22. April auch auf Sky Go, Sky On Demand und dem Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar



11. April 2018 - Sky widmet dem berühmtesten außerirdischen Monster der Filmgeschichte einen eigenen Sender! Von diesen Freitag, 13. April, bis 22. April präsentiert "Sky Cinema Alien HD" die acht Hits mit der bissigen Kreatur rund um die Uhr. Sigourney Weaver brilliert in ihrer Paraderolle als Officer Ripley in ihren vier legendären "Alien"-Blockbustern. Dazu gibt's die beiden großen Monster-Fights des zweiteiligen "Alien vs. Predator"-Crossovers und natürlich Ridley Scotts spektakuläre neue Prequels der Saga: "Prometheus" und "Alien: Covenant"; letzterer feiert am 15. April auf "Sky Cinema Alien HD" seine exklusive TV-Premiere.



Die erste Actionheldin aller Zeiten



Vor fast 40 Jahren ließ Regisseur Ridley Scott in seinem "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt" (1979) das furchteinflößende Monster erstmals auf die Menschheit los. Und konfrontierte es entgegen aller damaliger Kinokonventionen mit einer taffen Frau. Sigourney Weaver kämpfte als Ellen Ripley an Bord eines Raumschiffs gegen die Kreatur, die von H.R. Giger auf zugleich furchteinflößend wie faszinierend futuristische Weise erschaffen wurde. Regisseur James Cameron ließ Ripley in "Aliens - Die Rückkehr" (1986) zu dem Planeten zurückkehren, wo der Alptraum begann. Mit schwer bewaffneten Marines machte sie sich auf eine Rettungsmission für vermisste Siedler. "Alien 3" (1992) - inszeniert von David Fincher - brachte Ripley auf einem fernen Gefängnisplaneten erneut zu den bissigen Biestern. Und in "Alien - Die Wiedergeburt" (1997) von Regisseur Jean-Pierre Jeunet stellte sie sich zum letzten Kampf gegen Alien-Facehugger und Xenomorphen. Vier Meisterregisseure - vier Meisterwerke des Sci-Fi-Kinos, mit Sigourney Weaver nicht nur als erster weiblicher Actionheldin, sondern vielleicht als stärkster Frau einer Film-Saga aller Zeiten.



Mit "Prometheus - Dunkle Zeichen" (2012) gelang Ridley Scott eine erfolgreiche Neuerweckung der "Alien"-Saga. Der mit Charlize Theron, Michael Fassbender und Idris Elba prominent besetzte Blockbuster ging der Frage nach den Ursprüngen der Menschheit auf den Grund. In seinem neuesten Hit "Alien: Covenant" präsentiert Scott ein neues Kapitel seiner bahnbrechenden "Alien"-Saga: Das Raumschiff Covenant ist auf einer Kolonisationsmission unterwegs, als Besatzungsmitglieder ein scheinbar unberührtes Paradies entdecken. Aber eine feindliche außerirdische Lebensform zwingt die Crew zu einem tödlichen Überlebenskampf. Neben Katherine Waterston brillieren Danny McBride, Billy Crudup und Michael Fassbender, der wie schon in "Prometheus" als David auftritt.



Das Gipfeltreffen der beiden legendären Kinomonster "Alien vs. Predator" (2004) wurde zu einer Horrorschlacht der Superlative. Als unter der Antarktis eine alte Pyramide entdeckt wird, reist ein Team von Wissenschaftlern und Abenteurern zum eisbedeckten Kontinent. Sie ahnen nicht, dass sie mitten in einen Ritus geraten sind - einen Krieg zwischen Aliens und Predatoren. Im Sequel "Alien vs. Predator 2" kämpfen die Kult-Kreaturen eine noch brutalere Schlacht - bei uns auf der Erde.



Michaela Tarantino, Vice President Film bei Sky: "Viele unserer Sky Kunden haben sich in den vergangenen Monaten einen Alien-Channel gewünscht. Zur exklusiven TV-Premiere von 'Alien: Covenant' erfüllen wir diesen Wunsch und zeigen alle 'Alien'-Hits auf einem einzigen Sender: 'Sky Cinema Alien HD'. Ich freue mich sehr, dass wir mit allen 'Alien'-Filmen ein echtes Kult-Schmankerl im Angebot haben, das nicht nur Sci-Fi- und Horror-Fans begeistert. Und mit Sigourney Weaver in ihrer legendären Rolle als Ellen Ripley zeigen wir die Vorreiterin starker Frauen im Kino - die erste weibliche Action-Ikone überhaupt!"



"Sky Cinema Alien HD" läuft von 13. bis 22. April und ersetzt in diesem Zeitraum Sky Cinema Hits. Die beiden ersten "Alien"-Filme werden jeweils im beliebten "Director's Cut" gezeigt. Alle acht Filme sind in diesem Zeitraum auch auf Sky Go und Sky On Demand sowie dem Streaming-Dienst Sky Ticket abrufbar.



Die Hits von "Sky Cinema Alien HD":



Freitag, 13. April:



18:35 Uhr: "Alien vs. Predator" 20:15 Uhr: "Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (Director's Cut)" 22:15 Uhr: "Aliens - Die Rückkehr - Director's Cut"



Samstag, 14. April:



17:35 Uhr: "Alien - Die Rückkehr - Director's Cut" 20:15 Uhr: "Alien 3" 22:10 Uhr: "Alien - Die Wiedergeburt"



Sonntag, 15. April:



18:10 Uhr: "Prometheus - Dunkle Zeichen" 20:15 Uhr: "Alien: Covenant" 22:25 Uhr: "Alien vs. Predator 2"



