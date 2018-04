Wallisellen - Die Allianz Suisse verfolgt derzeit keine Pläne, sich aus dem Geschäft mit Vollversicherungen zurückzuziehen. Das BVG-Geschäft stelle trotz des herausfordernden Umfelds nach wie vor einen wichtigen Bestandteil des Angebots für die Unternehmenskunden dar, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung. Die Allianz Suisse bleibe somit ein verlässlicher Partner ihrer Kunden im KMU-Geschäft, teilt in einer Reaktion zum Axa-Entscheid mit, den Fokus auf teilautonome Lösungen zu legen und so das Anlagerisiko an ihre Kunden übertragen.

Mit rund 13'600 angeschlossenen Betrieben und rund 147'000 Versicherten ist die Allianz Suisse in der Schweiz

