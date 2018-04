Frankfurt - Einlenkende Töne beim Schlagabtausch in Sachen Strafzölle sorgen am Aktienmarkt für versöhnlichere Stimmung und zumeist steigende Kurse, so die Deutsche Börse AG.Auf Wochensicht habe der Deutsche Aktienindex deutlich hinzugewonnen und am 10. April am Morgen um 12.375 Punkte notiert. Der EURO STOXX 50 habe um gut 2,5 Prozent auf 3.435 Zähler zugelegt.

