Berlin - Der Luxussektor wächst weiter und profitiert vom weltweit steigenden Wohlstand, insbesondere von der wachsenden Mittelschicht in den Schwellenländern, so die Experten von GAM im Kommentar zum GAM Luxury Brands Equity Fonds (ISIN LU0329429897/ WKN A0NCNT).In diesem positiven Umfeld feiere die Luxury Brands Strategie von GAM Investments ihr zehntes Jubiläum. "Aktuell beschäftigen sich die Luxusunternehmen vor allem mit zwei Themen", sage Scilla Huang Sun, Portfolio Managerin der GAM Luxury Brands Strategie. "Wie können sie den Markt der Millennials erobern und von der fortschreitenden Digitalisierung profitieren? Das sind derzeit die Kernbereiche." Auf die Generation der Millennials entfielen 30 Prozent des Luxussegments, ihr Beitrag zum Gesamtwachstum der Luxusausgaben sei jedoch deutlich höher. Zudem werde die Digitalisierung immer wichtiger. "Die Luxusmarken investieren zunehmend in Social Media und in "coole" Nutzer dieser Plattformen, die ihre Produkte dort bewerben sollen."

