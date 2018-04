Morphosys bereitet seit einiger Zeit den Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq vor. In dieser Woche gab es nun Details zum Stand der Planungen. Kommende Woche dürfte der Ausgabepreis bekannt gegeben werden. Wie Marion Schlegel vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Aktie einschätzt, erfahren Sie in diesem Video... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Celgene und Incyte. Das komplette Interview finden Sie hier.