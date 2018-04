BERLIN (Dow Jones)--Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat vor einer zunehmenden Bedrohung der deutschen Unternehmen durch Wirtschaftsspionage gewarnt. "Die Bedrohungslage ist unverändert hoch und hat leider im Bereich Wirtschaftsspionage eher noch zugenommen", sagte Maaßen bei einer Sicherheitstagung in Berlin. Die Art der Bedrohung sei komplexer geworden, zunehmend gebe es auch Sabotage. Ein Grund dafür sei, dass die deutsche Wirtschaft unverändert attraktiv sei.

Unternehmen seien mittelbare Ziele, so in der Transportwirtschaft. "Aber wir müssen auch andere Bereiche im Blick behalten," betonte Maaßen. So hätten auch gezielte Desinformationen zugenommen, um den Ruf von Unternehmen zu schädigen. "Die Bedrohungslage ist auch komplexer geworden, weil die Angriffsfläche wächst", erklärte Maaßen. "Die Zahl der Schwachstellen ist größer geworden." Eine starke Vernetzung von Unternehmen und eine starke Vernetzung von Real- mit Cyberwelt führten dazu, dass auch die Risiken "immer weiter vernetzt" würden.

"Wir haben es mit hybriden Bedrohungen zu tun", sagte der Verfassungsschutz-Präsident. Dies machten nicht zuletzt jüngste chinesische Spionageversuche über das Karrierenetzwerk LinkedIn deutlich. Mit Blick auf China bekräftigte Maaßen zudem Sicherheitsbedenken gegen Direktinvestitionen in kritische Infrastruktur. "Wirtschaftsspionage ist nicht mehr notwendig, wenn man unter Nutzung des liberalen Wirtschaftsrechts die Unternehmen einfach aufkaufen kann", sagte er. "Das bereitet uns Sorgen." Chinesische Unternehmen arbeiteten mit dem dortigen Geheimdienst zusammen.

Maaßen verlangte ein gemeinsames Vorgehen der europäischen Sicherheitsbehörden, um sich "auf dem Wirtschaftsschutzsektor konzertiert besser" aufzustellen. Insgesamt forderte er eine "ganzheitliche Perspektive" ein, zu der auch der Verfassungsschutz zähle. "Unser Engagement bleibt aber in jedem Fall nur bruchstückhaft, wenn die Unternehmen, wenn die Wirtschaft nicht mitspielt", mahnte er. Der Verfassungsschutz benötige "Partner" bei der Prävention. "Das Schlüsselwort für eine erfolgreiche Gefahrenabwehr lautet Kooperation", betonte Maaßen.

