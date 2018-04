US-Präsident Donald Trump hat als Vergeltung für den jüngsten mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien einen Raketenangriff angekündigt. "Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and 'smart!'", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter.

In diesem Zusammenhang bezeichnete Trump den syrischen Machthaber Baschar al-Assad als "Gas Killing Animal", welches die syrische Bevölkerung töte und es genieße. Russland sollte kein Partner von Assad sein, so der US-Präsident.