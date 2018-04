MESEBERG (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat offengelassen, ob sie einen Militärschlag gegen das syrische Regime befürwortet. "Über weitere Dinge will ich jetzt nicht spekulieren", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Merkel ließ auch die Frage offen, ob sich Deutschland an der Seite von Ländern wie Frankreich an einem solchen Militärschlag beteiligen würde.

Man sehe, "dass alle Umstände darauf hinweisen, dass es einen C-Waffen-Einsatz gegeben hat", sagte Merkel. Die Bundesregierung bedauere "außerordentlich, dass es gestern nicht gelingen ist, eine Einigung im UN-Sicherheitsrat zu dem amerikanischen Vorschlag herzustellen, dass UN-Einrichtungen unmittelbar und direkt Untersuchungen vor Ort anstellen."

