Die Kultküchenmaschine von Vorwerk sorgte in Australien für Unfälle. Jetzt muss die dortige Vertriebsfirma eine Millionenbuße zahlen.

Der Thermomix, die Kultküchenmaschine des deutschen Herstellers Vorwerk, steht weltweit für Qualität und deutsche Ingenieurskunst - entsprechend hoch ist der Preis. Das neueste digitale Modell TM 5 wird für stolze 1199 Euro verkauft. Mit einem Vorgängermodell, dem TM 31, gab es allerdings Sicherheitsprobleme. In Australien verbrühten sich Kunden wegen eines defekten Dichtungsrings, weil Flüssigkeit beim Kochen herausspritzte. Die Fälle machten unter dem Begriff "Thermoburn" Schlagzeilen.

Die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC hatte im Namen von mindestens 14 nachgewiesenen Geschädigten bis vor dem Bundesgerichtshof in Melbourne gegen die unabhängige Vertriebsgesellschaft Thermomix in Australia (TiA) geklagt. TiA räumte nun Versäumnisse ein und einigte sich am Mittwoch auf eine Strafzahlung von 4,6 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 2,9 Millionen Euro.

Das Management von Thermomix in Australien habe von den Sicherheitsproblemen gewusst, aber nicht gehandelt, kritisierte Bundesrichter Bernhard Murphy laut "Sydney Morning Herald". "Das ist ein schwerer Verstoß gegen das Gesetz", lautet das harsche Urteil des Richters. "Eine große Zahl von Verbrauchern war dem Risiko schwerer Verbrennungen ausgesetzt."

