Russland droht den USA im Streit über einen mutmaßlichen syrischen Giftgasangriff mit militärischer Eskalation. Der US-Präsident droht über Twitter seinerseits mit einem Raketenangriff.

US-Präsident Donald Trump hat als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Duma einen Raketenangriff auf Syrien angekündigt. "Russland, mach Dich bereit", twitterte Trump am Mittwoch. Raketen würden kommen. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden", warf Trump Russland vor. Kurz zuvor hatte Russland mit einer militärischen Eskalation gedroht. Russlands Botschafter in Libanon erklärte, sollten die USA Syrien mit Raketen angreifen, werde es Vergeltungsmaßnahmen geben. Dann würden die Raketen abgeschossen und auch die Abschussvorrichtungen ins Visier genommen, sagte Botschafter Alexander Sasypkin am Dienstagabend dem Hisbollah-Fernsehsender al-Manar. Er berief sich auf eine entsprechende Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des russischen Armeechefs vom 13. März. Die europäische Flugsicherungsbehörde Eurocontrol warnte die Fluggesellschaften, im östlichen Mittelmeer könnten innerhalb der nächsten 72 Stunden Luft-Boden-Raketen und Marschflugkörper eingesetzt werden.

Potenzielle russische Angriffsziele wären den Äußerungen Sasypkins zufolge demnach auch US-Kriegsschiffe in der Region, wenn von denen Marschflugkörper abgefeuert würden. Damit würde eine direkte Konfrontation der beiden Atommächte drohen. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja warnte am Dienstagabend im UN-Sicherheitsrat, man befinde sich auf dem ...

