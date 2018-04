Bad Marienberg - Die Bundeswehr wird ihren Einsatz gegen die Piraterie am Horn von Afrika fortsetzen, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Bundeskabinett hat die Verlängerung der EU-geführten Operation Atalanta mit einer unveränderten personellen Obergrenze von 600 Soldatinnen und Soldaten beschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...