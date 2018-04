DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.629,20 -0,98% -3,03% Euro-Stoxx-50 3.417,29 -0,62% -2,47% Stoxx-50 3.022,64 -0,59% -4,88% DAX 12.291,52 -0,85% -4,85% FTSE 7.249,30 -0,24% -5,48% CAC 5.275,49 -0,60% -0,70% Nikkei-225 21.687,10 -0,49% -4,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,46 +31

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,00 65,51 +0,7% 0,49 +9,5% Brent/ICE 71,29 71,04 +0,4% 0,25 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.347,93 1.340,80 +0,5% +7,13 +3,5% Silber (Spot) 16,60 16,57 +0,2% +0,03 -2,0% Platin (Spot) 934,00 929,00 +0,5% +5,00 +0,5% Kupfer-Future 3,14 3,14 +0,0% +0,00 -5,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Anleger an der Wall Street dürften am Mittwoch nach den starken Vortagesgewinnen wieder vorsichtiger agieren. Die Terminkontrakte auf die Aktienindizes deuten ein Minus zum Start von 0,5 Prozent an. Viele Teilnehmer sagen, dass mit den jüngsten Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Gefahr eines verschärften Handelsstreits nicht ausgeräumt sei - auch wenn Chinas Notenbankchef am Mittwoch zugesagt hat, Ausländern noch in diesem Jahr einen besseren Zugang zum Banken-, Wertpapier- und Versicherungssektor seines Landes zu gewähren.

Daneben trübt auch die Möglichkeit eines amerikanischen Militärschlags in Syrien die Stimmung etwas ein, zumal dies den Konflikt mit Russland weiter anheizen würde. Angesichts der Unsicherheit dürften viele Börsianer abwarten. Ein wichtiger Faktor werden daneben die Verbraucherpreise sein, die vor Börsenstart mitgeteilt werden. Sie sind ein entscheidendes Indiz für die Teuerung, die wiederum eine Richtschnur für die Zinsentscheidungen der Notenbank liefert.

Die Facebook-Aktie verliert vorbörslich 0,4 Prozent. Am Vorabend hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich vor dem US-Kongress für den gigantischen Missbrauch von Nutzerdaten entschuldigt. Zugleich machte er einige Andeutungen, wie sich sein Konzern in einer Ära mit schärferer Kontrolle durch die Regulierer wandeln könnte. An einem bemerkenswerten Punkt in seinen Ausführungen schien Zuckerberg die Möglichkeit offen zu lassen, dass es in Zukunft auch einen Bezahlservice geben könne.

Analogic dürften stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen sich bereit erklärt hat, sich von Altaris, einer Tochter des Beteiligunsunternehmens Altaris Capital Partners, übernehmen zu lassen. Das Angebot von 84 Dollar je Aktie stellt zwar eine Prämie von 25 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 7. Juni vergangenen Jahres dar, einen Tag nachdem das Unternehmen sich selbst zum Verkauf gestellt hatte; allerdings notierte die Aktie zuletzt deutlich höher.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen März

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 20./21. März

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der kräftigen Erholung der vergangenen Tage kommt am Mittwochmittag Abgabedruck auf. Auf dem inzwischen erreichten Niveau fehlen die Kaufargumente. Diese könnte aber die Berichtssaison liefern. Am Freitagmittag wird es in dieser Hinsicht spannend, wenn mit JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup drei der großen US-Banken ihre Zahlen vorlegen. Ansonsten wird auf die US-Verbraucherpreise am frühen Nachmittag gewartet. Etwas auf die Stimmung drückt die geopolitische Lage. Ein US-Militärschlag gegen das Assad-Regime in Syrien und damit eine Konfrontation mit Russland wird als Risikofaktor gesehen. T-Mobile US und der US-Mobilfunkkonzern Sprint lassen ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben. Für die Aktie der Deutschen Telekom geht es um 3,4 Prozent nach oben. An der Londoner Börse geht es für Tesco nach Geschäftszahlen um 5,8 Prozent aufwärts. Laut Jefferies ist das EBIT 3 Prozent über den Erwartungen ausgefallen. Im Fahrwasser gewinnen Wm. Morrison 1,1 Prozent und Sainsbury rücken um 0,6 Prozent vor. Nach unter den Erwartungen liegenden Umsatzzahlen geht es für Asos um 3,6 Prozent nach unten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.10 Uhr Di, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2376 +0,18% 1,2369 1,2360 +3,0% EUR/JPY 132,23 -0,15% 132,42 132,49 -2,3% EUR/CHF 1,1851 +0,23% 1,1826 1,1813 +1,2% EUR/GBP 0,8719 +0,06% 0,8714 1,1469 -1,9% USD/JPY 106,82 -0,35% 107,06 107,19 -5,2% GBP/USD 1,4192 +0,11% 1,4196 1,4176 +5,0% Bitcoin BTC/USD 6.847,74 -0,1% 6.848,28 6.769,28 -49,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der breiten Aufwärtstendenz am Dienstag in Reaktion auf die von China ausgehende Entspannung im Handelsstreit mit den USA haben die ostasiatischen Aktienmärkte am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Die politischen Initiativen, den eigenen Finanzmarkt weiter zu öffnen, seien langfristig ein positives Signal an die Investoren, kommentiert Macquaries Larry Hu die Rede von Chinas Ministerpräsident Xi Jinping vom Vortag. Dazu passend sagte Chinas Notenbankchef am Mittwoch zu, Ausländern noch in diesem Jahr einen besseren Zugang zum Banken, Wertpapier- und Versicherungssektor seines Landes zu gewähren. Der Handelskonflikt sei aber nicht aus der Welt, gab es aber auch warnende Stimmen. Die Stimmung an den chinesischen Börsen wurde auch gestützt von knapp unter den Erwartungen ausgefallenen Erzeuger- und Verbraucherpreisen im März. Gedrückt waren in China Aktien aus dem Autosektor. Hier belastete die Spekulation auf verstärkte Konkurrenz, sollte China den Importzoll auf Autos von derzeit 25 Prozent senken. Für Brilliance ging es um 4,5 Prozent südwärts im Hongkonger Späthandel, für Guangzhou Auto um 3,2 Prozent und für Geely um 1,9 Prozent. In Tokio legten Softbank gegen die Tagestendenz um 3,4 Prozent zu. Hier trieb, dass T-Mobile US und die Softbank-Tochter Sprint ihre erst im November für gescheitert erklärten Fusionsverhandlungen offenbar wieder aufleben lassen. Hon Hai Precision legten nach der Vorlage der Erstquartalszahlen in Taiwan um 0,3 Prozent zu. Der Apple-Zulieferer hat im März 26 Prozent mehr umgesetzt als im Vormonat und 2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zogen um über 5 Prozent an. TSMC hatte am Vortag ein Umsatzplus im ersten Quartal zum Vorjahr von 6 Prozent gemeldet. Ihren schwärzesten Börsentag erlebten in Hongkong Sinopharm. Die Aktie lag im späten Handel mit rund 18 Prozent im Minus. Das Pharmaunternehmen hatte in seinem Erstquartalsbericht einen 30-prozentigen Nettogewinnrückgang angekündigt. Das drückte auch auf die Kurse von anderen Branchenwerte wie Shanghai Pharmaceutical (-5,1 Prozent), Fuson Pharma (-3,6 Prozent) und CSPC Pharma (-1,8 Prozent).

CREDIT

Bei einem ruhigen Handel zeigen sich die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten am Mittwoch wenig verändert. Mit der Beruhigung an den Finanzmärkten zieht die Emissionstätigkeit der Unternehmen wieder an. Vor allem Finanzinstitute nutzen das Emissionsfenster vor Beginn der Berichtssaison. Damit setzt sich nach Einschätzung der Commerzbank das Thema des ersten Quartals fort: starkes Angebot von Seiten der Banken und etwas unter den Erwartungen liegende Emissionen bei Nicht-Finanzwerten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa einer von drei Interessenten für Alitalia

Die Deutsche Lufthansa ist eine von mehreren Fluggesellschaften, die Interesse an der insolventen Alitalia SpA angemeldet haben. "Wir haben ein Dokument eingereicht, in dem wir unsere Ideen für eine restrukturierte 'NewAlitalia' skizzieren", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag. "Auf dieser Basis können wir uns weitere Gespräche vorstellen. Wir haben immer betont, dass wir nur an einer restrukturierten Alitalia interessiert sind."

Haniel verdoppelt Nettogewinn fast - 800 Mio EUR für Investitionen

Die Investorengruppe Franz Haniel & Cie. hat im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund eines positiven Effekts durch die US-Steuerreform und Verbesserungen bei den Portfoliounternehmen ELG und CWS-boco sowie den Finanzbeteiligungen bei Ceconomy und Metro den Gewinn unterm Strich fast verdoppelt. Der Umsatz stieg zweistellig prozentual.

Tom Tailor senkt laufende Finanzierungskosten langfristig

Die Tom Tailor SE hat mit den Banken eine neue Kreditvereinbarung für existierende Kreditlinien zu günstigeren Bedingungen vereinbart und wird dadurch die laufenden Finanzierungskosten in den kommenden Jahren senken. Wie das Hamburger Modeunternehmen mitteilte, wurden Konsortialkredite mit einem Gesamtvolumen von 400 Millionen Euro für fünf Jahre zu günstigen Finanzierungsbedingungen festgeschrieben.

Porsche steigert Absatz im ersten Quartal um 6 Prozent

Der Sportwagenhersteller Porsche hat in den ersten drei Monaten das nach eigenen Angaben erfolgreichste erste Quartal der Unternehmensgeschichte hinter sich gebracht. Wie die Volkswagen-Tochter mitteilte, stieg der Absatz im Zeitraum von Januar bis März um 6 Prozent auf 63.478 Fahrzeuge. Einem verhaltenden Anstieg auf dem größten Einzelmarkt China standen deutliche Absatzzuwächse in den USA und Europa gegenüber.

Rheinmetall fährt Munitionsauftrag über 380 Millionen Euro ein

Der Rüstungskonzern Rheinmetall kann sich über einen Großauftrag für Munition freuen. Die Order über die Lieferung von Artillerie- und Panzermunition von einem internationalen Kunden hat ein Volumen von 380 Millionen Euro bei einer Laufzeit von 42 Monaten. Der Auftrag ist im ersten Quartal gebucht worden.

Weiterhin keine Spur von vermisstem Tengelmann-Chef Haub

Von dem vermissten Chef der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, fehlt weiter jede Spur. Eine Sprecherin des Unternehmens teilte auf Anfrage mit, dass Haub weiterhin in den Alpen vermisst werde. "Die Suchmannschaften vor Ort tun alles, um ihn zu finden", erklärte die Unternehmenssprecherin.

Aperam übernimmt deutsche VDM Metals für 438 Millionen Euro

Der deutsche Nickelspezialist VDM Metals wechselt nach drei Jahren erneut den Besitzer. Finanzinvestor Lindsay Goldberg, der das Unternehmen aus Werdohl vor drei Jahren von Thyssenkrupp übernommen hatte, verkauft es für 438 Millionen Euro an den Edelstahlkonzern Aperam aus Luxemburg.

Airbus-Investor fordert auf HV Antworten auf Verfehlungen

Airbus muss sich auf der Hauptversammlung Fragen zu den laufenden Korruptionsermittlungen gefallen lassen. Der Vertreter der DWS kündigte an, den Vorstand und Aufsichtsrat des Flugzeugbauers wegen der laufenden Untersuchungen nicht zu entlasten. Er forderte mehr Informationen zum Stand der internen Ermittlungen von Airbus.

Alexion übernimmt schwedische Wilson Therapeutics für 788 Mio US-Dollar

Im schwedischen Pharmasektor steht eine Großübernahme an. Das US-Unternehmen Alexion Pharmaceuticals hat 788 Millionen US-Dollar für das schwedische Biopharma-Unternehmen Wilson Therapeutics geboten. Alexion will sein Portfolio von Arzneien für die Behandlung seltener Krankheiten ausbauen.

Barry Callebaut erzielt deutliche Gewinnsteigerung

Der Schokoladenfabrikant Barry Callebaut hat den Absatz im ersten Geschäftshalbjahr in allen Regionen ausgeweitet und den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz erhöht. Am mittelfristigen Ausblick hält das Unternehmen fest. Der Schweizer Konzern steigerte die Umsätze zwar nur marginal um 0,3 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken.

Zuckerberg deutet mögliche Bezahlversion von Facebook an

Facebook-Chef Mark Zuckerberg stand den Kongress-Abgeordneten mehrere Stunden Rede und Antwort. Dabei machte er einige Andeutungen, wie sich sein Konzern in einer Ära mit schärferer Kontrolle durch die Regulierer wandeln könnte. An einem bemerkenswerten Punkt in seinen Ausführungen schien Zuckerberg die Möglichkeit offen zu lassen, dass es in Zukunft auch einen Bezahlservice geben könne.

Hammerson schlägt auch erhöhtes Klepierre-Gebot aus

Das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte britische Unternehmen Hammerson lehnt auch ein verbessertes Übernahmeangebot des französischen Wettbewerbers Klepierre im Volumen von 5 Milliarden Pfund ab. Hammerson erklärte, das neue Gebot bewerte die eigene Aktie mit 635 Pence je Aktie - je zur Hälfte soll der Preis in bar und in Klepierre-Aktien gezahlt werden. Das entspreche einer nur "marginalen Erhöhung" gegenüber der ursprünglichen Offerte von 615 Pence, die Mitte März bekannt geworden war.

Ausstieg bei Hilton beschert chinesischer HNA Milliardengewinn

Der vorzeitige Ausstieg aus der Hotelkette Hilton nach nur rund einem Jahr zahlt sich für den chinesischen Anteilseigner HNA aus. Der verschuldete Mischkonzern wird mit seinem insgesamt rund 6,5 Milliarden US-Dollar schweren Hilton-Investment wohl einen Gewinn von rund 2 Milliarden Dollar einfahren. Da er mehr als die Hälfte des Investments mit geliehenem Geld finanziert hat, ergibt sich eine Rendite von mehr als 60 Prozent auf die Eigenmittel.

Sulzer: Zugang zu US-Konten nach Russland-Sanktionen beschränkt

Der schweizerische Industriekonzern Sulzer bekommt die Folgen der neuen Russland-Sanktionen von US-Präsident Donald Trump bereits zu spüren. Der Zugang zu den eigenen Konten sei beschränkt worden, seit der Hauptaktionär Renova und sein Chairman, der russische Oligarch Viktor Vekselberg, in der vergangenen Woche auf der US-Sanktionliste aufgetaucht sei, erklärte der Konzern aus Winterthur.

Tesco zahlt erstmals seit vier Jahren wieder eine Schlussdividende

Der britische Einzelhandelskonzern Tesco hat seinen Vorsteuergewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr kräftiger als erwartet gesteigert. Das Unternehmen kündigte an, das erste Mal seit vier Jahren eine Schlussdividende zu zahlen. Der nach Marktanteil größte Supermarktbetreiber Großbritanniens erzielte im Geschäftsjahr 2017/18, das am 24. Februar endete, einen Gewinn von 1,3 Milliarden Pfund.

Australischer Thermomix-Vertreiber zu Millionenstrafe verdonnert

Der australische Vertreiber der Küchenmaschine Thermomix ist in Australien wegen Verstößen gegen Verbraucherschutzrechte zu einer Strafe von 4,6 Millionen Dollar verdonnert worden. Die australische Verbraucherschutzbehörde ACCC hatte Ermittlungen gegen den australischen Ableger des deutschen Herstellers Vorwerk eingeleitet, nachdem sich dutzende Nutzer der Maschine Verbrennungen zugezogen hatten.

