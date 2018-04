Wien - Ein Blick auf die monatliche Übersicht der in Form der FIAP-Fondsindices abgebildeten Branchen und Regionen zeigt, wie verunsichert die Märkte derzeit sind, so die Experten von "FONDS professionell".Im Normalfall finde man die Märkte, die stärkere positive Trends aufweisen würden, eher oben in der Übersicht an, während die zur Schwäche neigenden Sparten eher unten zu finden seien. Anfang April sei das nicht der Fall: "Sieger" und "Verlierer" über unterschiedlichste Zeiträume würden sich über die gesamte Übersicht verteilen.

