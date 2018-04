Die diesjährige Dividendensaison hat mit der Hauptversammlung bei Daimler in der vergangenen Woche so richtig Fahrt aufgenommen. Alleine die 30 im Dax gelisteten Unternehmen werden in diesem Jahr rund 36 Milliarden Euro als Gewinnbeteiligung an ihre Anteilseigner ausschütten. Das ist mal wieder ein neuer Rekord und in Kombination mit den unverändert niedrigen Zinsen der Grund dafür, dass die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...