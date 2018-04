Der Hintergrund eines Handelskonflikts zwischen den USA und China ließ die Anleger nach sicheren Häfen wie Anleihen suchen. Zwar ließ die stets wiederkehrende Sorge um eine Eskalation die Rendite fallen, doch so richtig tief nach unten ging es dabei nicht. Nachdem der Euro-Bund Future somit von Februar bis Ende März gestiegen und dabei ein Niveau bei 159,69 Punkten erreicht hatte, pendelte er seitdem zur Seite, und das ungeachtet weiterer Nachrichten aus Washington und Peking. Am Markt scheint man davon auszugehen, dass die gegenseitigen Konter eine Lösung am Verhandlungstisch vorbereiteten. Um 159 Punkte notiert der Euro-Bund Future auf dem gleichen Niveau wie vor Ostern.

