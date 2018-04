Essen (ots) -



Die Fitnessbranche wächst. Laut der aktuellen Studie zum deutschen Fitnessmarkt, bieten deutschlandweit 8.988 Fitnessstudios rund 10,61 Millionen Mitgliedern einen Zugang zum Fitnesstraining. Gemessen an der deutschen Bevölkerung trainieren somit rund 12,9 Prozent in Fitnessstudios - Tendenz steigend.



Fitnessstudiokonzept für Kleinstädte



Das Fitnessunternehmen FitX wird bis Ende 2018 mit einem für kleinere Städte ausgerichteten Konzept zu weiterem Wachstum der Fitnessbranche beitragen. Mit einem angepassten Abbild aktueller FitX-Studios wird das Unternehmen in Städten ab 40.000 Einwohnern das bekannte FitX-Angebot an den Start bringen. So werden, neben der weiteren Expansion in Städte ab 80.000 Einwohnern, auch Kleinstädte mit dem umfangreichen Fitnessangebot versorgt. Das Konzept bleibt dasselbe: Gemäß der "FOR ALL OF US"-Philosophie wird FitX auch in Kleinstädten ein für jedes Fitnesslevel geeignetes, umfangreiches und zugleich einfaches und transparentes Fitnessangebot bieten. Denn bei FitX ist jeder willkommen, ganz unabhängig von Alter- oder Fitnesslevel!



FitX an jeder Ecke wird Realität



Deutschlandweit gibt es bisher 62 FitX-Studios, die auf ca. 2.500 Quadratmetern und sieben Trainingsbereichen den unterschiedlichen Trainingsbedürfnissen von Fitnessanfängern und Fitnessprofis gerecht werden. Laut aktueller Studie von EuropeActive und Deloitte gehört FitX zu den Top-Playern der Fitnessbranche und gilt als eines der am schnellsten wachsenden Fitnessunternehmen in Europa. Und die Expansion geht schnellen Schrittes weiter: Pro Jahr eröffnet das Unternehmen rund 15 Standorte in ganz Deutschland, damit "FitX an jeder Ecke" zur Realität wird. Mit der Expansion des FitX-Studio-Konzeptes in Kleinstädte tritt das Essener Fitnessunternehmen noch mehr auf das Gaspedal und schreitet weiterhin unbeirrt Richtung Marktführerschaft.



Fitness für jeden Menschen



Das Ziel des Fitnessunternehmens: Fitness zu jeder Zeit an jedem Ort für jeden von uns. Damit noch mehr Menschen einen einfachen Zugang zu Fitness haben und etwas für ihre Gesundheit tun können. FitX hat in den letzten Jahren das Bild vom Fitnesstraining verändert und gilt für viele Fitnessanbieter als Benchmark der Branche. Auch in Zukunft wird FitX durch unbeirrtes, starkes Wachstum, für ein breites und qualitativ hochwertiges Fitnessangebot in ganz Deutschland sorgen.



Über FitX



FitX ist ein im Jahr 2009 gegründeter Anbieter von Fitnessstudios mit Hauptsitz in Essen, der bereits zahlreiche Studios deutschlandweit betreibt. Die FitX Fitnessstudios bieten auf mindestens 2.500 qm viel Platz für Kraft- und Ausdauertraining und sind rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr, geöffnet. Darüber hinaus setzt FitX mit seinem umfangreichen Kursangebot ClassX neue Maßstäbe in der Welt von Gruppen-Fitnesskursen.



Jedes FitX-Studio setzt sich aus den sieben Trainingsbereichen Kursraum, Trainingsfläche, Cardio, Zirkel, Lady Gym, Turnecke und einem separaten Freihantelbereich zusammen. So finden Fitnessanfänger und -profis jeder Alters- und Leistungsgruppe das richtige Trainingsangebot. Kostenfreie Mineraldrinks und Parkplätze stehen den Mitgliedern ebenfalls zur Verfügung. Komplizierte Preisstrukturen gibt es nicht, die 20 Euro Monatsbeitrag (bei 12 Monaten Vertragslaufzeit, zzgl. einmalig 29 Euro Aktivierungspauschale für die X-Card) enthalten alle Leistungen. Mitglieder können in jedem FitX Fitnessstudio deutschlandweit trainieren. Mit seinem Claim "FOR ALL OF US" unterstreicht das Unternehmen seine Kernbotschaft "Bei FitX ist jeder willkommen". Die Marke zeigt, dass Fitness und Gesundheit keine Zielgruppe kennt, sondern für alle da ist. Weitere Informationen unter http://www.fitx.de/.



