München (ots) - Dallmayr setzt seine erfolgreiche Treueaktion "beans&bonus" fort. Die große Sammelaktion startet ab Anfang Mai im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich, Benelux und Frankreich. Treue Dallmayr Kunden erhalten dann bis einschließlich 31. Dezember attraktive Prämien auf ihren Lieblingskaffee - ganz ohne Zuzahlung.



KRONEN, DIE LOHNEN



Zu den teilnehmenden Sorten gehören 1000g Ganze Bohne Crema und Espresso d'Oro, Caffè Crema perfetto, Espresso intenso, 500g Röstkaffee und Ganze Bohne Ethiopia sowie Dallmayr Kaffeepads und 250g Kaffeeraritäten Grandverde, Kilimanjaro und Neiva. Blaue "beans&bonus"-Sticker auf den jeweiligen Packungen machen auf die Aktion aufmerksam.



Und so funktioniert's: Einfach Dallmayr Kaffee mit blauem "beans&bonus"-Sticker kaufen, die Treuekronen aus dem Etikett lösen und sammeln. Die Anzahl der Kronen richtet sich nach der jeweiligen Kaffeesorte und der Packungsgröße. Das passende Sammelheft erhalten Kunden im Handel sowie online als Download zum Ausdrucken. Zu den attraktiven Prämien gehören praktische Dallmayr Joycups, Beats by Dr. Dre® Kopfhörer, BODUM® Küchenmaschinen, Fatboy® Lampen, Dallmayr Badehandtücher und vieles mehr.



STARK PRÄSENTIERT AM POS



Die Dallmayr beans&bonus Treueaktion wird im Handel durch attraktive Aktionsdisplays mit Deko-Säulen, Vorsteckplakaten, Regaleinsteckern und Dispenserboxen für die Sammelhefte in Szene gesetzt. Eine starke Präsenz in Social Media und online sorgt darüber hinaus für Aufmerksamkeit.



Alle Informationen rund um die Aktion sowie die Teilnahmebedingungen unter www.dallmayr.com/beansandbonus.



Aktionszeitraum im Handel: Mai bis August 2018. Einsendeschluss für teilnehmende Kunden: 31. Dezember 2018.



