Fura Gems Inc.: Fura Gems ernennt die Thompson Group zu ihrer Kreativagentur DGAP-News: Fura Gems Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Fura Gems Inc.: Fura Gems ernennt die Thompson Group zu ihrer Kreativagentur 11.04.2018 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Fura Gems ernennt die Thompson Group zu ihrer Kreativagentur 11. April 2018 Toronto, Ontario - Fura Gems Inc. ("Fura" oder das "Unternehmen") (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43), ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, hat die Thompson Group zu ihrer Kreativagentur ernannt. Die Thompson Group wird die Entwicklung einer Marketing-Initiative zum Ausbau des Bekanntheitsgrades und Schaffung einer Prestigemarke für kolumbianische Smaragde und mosambikanische Rubine leiten. Dies ist Teil des Gesamtplans des Unternehmens, um den Markt für farbige Edelsteine zu strukturieren und einen signifikanten Wert freizusetzen. Die Markenkampagnen werden weltweit durchgeführt und schließen digitale, konzeptionelle und herkömmliche Kommunikationskanäle ein. Das Büro der Agentur in Mumbai wird das Konto verwalten. Dev Shetty, Furas President und CEO, äußerte sich zu dieser Ernennung: "Wir sind erfreut, die Thompson Group als unsere globale Kreativagentur zu haben. Da wir in der Vergangenheit bereits mit ihnen zusammengearbeitet und die Qualität und den Erfolg ihrer Arbeit gesehen haben, waren sie die offensichtliche Wahl für uns. Das Team von Thompson besitzt fundiertes Wissen der Edelstein- und Schmuckbranche insbesondre der Diamantenbranche. Ich bin zuversichtlich, dass sie eine große Hilfe sein werden, während wir Fura weiter aufbauen." Tarun Rai, CEO der Thompson Group South Asia, sagte: "Wir begrüßen Fura herzlich in der Thompson-Familie und freuen uns auf eine langfristige und erfolgreiche Partnerschaft." Für weitere Informationen über Fura Gems Inc. kontaktieren Sie bitte: Fura Gems Inc Dev Shetty - President & Chief Tel: +971 (0) 4 240 8760 Executive Officer dev.shetty@furagems.com Vikram Pathak - Investor Relations Tel: +1-647-276-7816 vikram.pathak@furagems.com Über Fura Gems Inc. Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt. Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76%-Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien sowie zu 100% die Smaragdlizenz ECH-121. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 11.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 673509 11.04.2018

ISIN CA3610591081

AXC0183 2018-04-11/13:50