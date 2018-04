In Großbritannien schaut man heute auf den Supermarktbetreiber Tesco, der den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis 28. Februar) auf 51,0 Milliarden Pfund (+ 2,3 Prozent) ausweitete. Diese Größe versteht sich ohne Treibstoffverkäufe und Umsatzsteuern.



Der britische Handelskonzern musste auf eine Verteuerung von Importgütern (wegen Brexit-bedingter Schwäche des britischen Pfunds) reagieren. Verschiedene Effizienzmaßnahmen wurden durchgeführt; die Weitergabe höherer Preise an die Kunden wurde durch die verschärfte Discounter-Konkurrenz (Aldi und Lidl) erschwert.



Das bereinigte operative Ergebnis betrug 1,64 Milliarden Pfund (+ 28,4 Prozent), dies entspricht rund 1,89 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein unbereinigter Gewinn in Höhe von 1,21 Milliarden Pfund übrig (12,1 Pence je Aktie), gegenüber 54 Millionen Pfund Verlust im Vorjahr. Nun soll wieder eine Dividende gezahlt werden, im Raum stehen 3 Pence je Aktie.



In London verteuert sich die Tesco-Aktie heute um rund 6 Prozent auf 2,23 Pfund.



Helmut Gellermann / Bernecker Tagesdienst