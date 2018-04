Baden-Baden (ots) -



Welche Songs, Bücher, Spiele und Filme haben die Deutschen in den ersten drei Monaten des Jahres am meisten unterhalten? Aufschluss darüber gibt eine Sonderauswertung von GfK Entertainment. Der offizielle Chartermittler hat die Topseller des ersten Quartals 2018 aus vier verschiedenen Entertainment-Bereichen zusammenfasst.



Im Musik-Segment führt auch im neuen Jahr kein Weg an Ed Sheeran vorbei. Der britische Superstar landet nicht nur den erfolgreichsten ("Perfect") und dritterfolgreichsten Song ("River", mit Eminem) im Zeitraum Januar bis März, sondern auch das zweitbeliebteste Album ("÷"). Ganz oben bei den Longplayern steht die Südtiroler Rockband Frei.Wild, deren jüngstes Werk "Rivalen und Rebellen" erst seit ein paar Wochen auf dem Markt ist. Peter Maffay bringt sein "MTV Unplugged" an dritter Stelle unter.



Der Belletristik-Buchmarkt wird von Regionalkrimis wie "Kaiserschmarrndrama" (Rita Falk, eins) und "Ostfriesenfluch" (Klaus-Peter Wolf, drei) geprägt. Während bei den Ratgebern mit John Streleckys "Das Café am Rande der Welt" ein über zehn Jahre alter Titel abräumt, ist bei den Sachbüchern ein brandaktuelles Werk gefragt: Michael Wolffs Portrait "Feuer und Zorn" über US-Präsident Donald Trump, das hervorragende Absätze verzeichnet.



Eine der erfolgreichsten Spielereihen aller Zeiten geht mit "Far Cry 5" in die nächste Runde. Der Action-Kracher ist für Rang zwei auf PC und Konsole verantwortlich. Davor rangieren nur "Die Sims 4" (PC) bzw. "Monster Hunter: World" (Konsole). Für die plattformübergreifende Auswertung wurden Titel sämtlicher aktueller Konsolen zusammengefasst.



Die Neuverfilmung des Horrorfilms "Es" überzeugt DVD- und Blu-ray-Fans gleichermaßen. In der Quartalsauswertung treibt Horror-Clown Pennywise an dritter (DVD) bzw. zweiter Stelle (Blu-ray) sein Unwesen. Nicht zum Gruseln bringt er allerdings die beiden erfolgreichsten DVDs "Fack Ju Göhte 3" und "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" sowie den Blu-ray-Gott Thor aus "Thor: Tag der Entscheidung".



