Trump warnt Russland, dass US-Raketen "nach Syrien kommen werden"

US-Präsident Donald Trump hat Russland gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden. Nach einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Stadt Duma bemühen sich die USA, internationale Unterstützung für einen möglichen Militärschlag gegen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu sammeln. Trump schrieb in einer Twitterbotschaft: "Russland schwört, alle auf Syrien abgefeuerten Raketen abzuschießen. Mach Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen, schön und neu und smart!"

Merkel lässt Frage nach Militärschlag gegen Syrien offen

Kanzlerin Angela Merkel hat offengelassen, ob sie einen Militärschlag gegen das syrische Regime befürwortet. "Über weitere Dinge will ich jetzt nicht spekulieren", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg. Merkel ließ auch die Frage offen, ob sich Deutschland an der Seite von Ländern wie Frankreich an einem solchen Militärschlag beteiligen würde.

Russland warnt vor westlichen Vergeltungsangriffen in Syrien

Nach dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien hat Russland den Westen vor einem Vergeltungsangriff gewarnt. Es müsse alles vermieden werden, "was die bereits instabile Lage in der Region destabilisieren würde", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. "Alle Seiten" müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit "durch nichts gerechtfertigt" seien. Die Lage sei bereits "sehr angespannt".

Britische Industrie enttäuscht im Februar

Die britische Industrieproduktion ist im Februar enttäuschend ausgefallen. Wie die Statistikbehörde berichtete, stieg der Austoß nur um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten ein Plus von 0,6 Prozent erwartet. Binnen Jahresfrist lag die Erzeugung um 2,2 Prozent höher. Volkswirte hatten einen Zuwachs von 3,1 Prozent prognostiziert. Das verarbeitende Gewerbe meldete ein Produktionsminus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, der erste Rückgang seit fast einem Jahr.

Barnier: London kann bis Ende 2020 über Verbleib im Binnenmarkt entscheiden

Großbritannien könnte auch nach dem Brexit im März 2019 noch entscheiden, im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu bleiben. Dies sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier in einem Interview mit mehreren europäischen Zeitungen. Bis Ende 2020 sei Großbritannien in einer Übergangsphase noch Mitglied des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, sagte der Franzose laut der belgischen Zeitung Le Soir. "Solange sie nicht ausgetreten sind, ist während der Übergangsphase noch alles möglich."

Hansson: Bei Erreichen des Inflationsziel geduldig sein

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte sich nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Ardo Hansson damit abfinden, dass sie ihr Inflationsziel von knapp 2 Prozent nicht schnell erreichen kann. "Wir müssen ein bisschen geduldig sein, es schnell schaffen zu wollen, wäre schwierig und wahrscheinlich ein Fehler", sagte Hansson in Frankfurt.

EZB teilt bei Dollar-Tender 82,3 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 82,3 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 79,2 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,19 (zuvor: 2,18) Prozent.

Hauspreise im Euroraum steigen mit höchster Rate seit Finanzkrise

Die Hauspreise im Euroraum haben im vergangenen Jahr die größte Jahressteigerung seit 2006 verzeichnet. Vor dem Hintergrund einer sinkenden Arbeitslosigkeit und eines höheren Wirtschaftswachstum lagen die Hauspreise in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 um 4,2 Prozent höher als im gleichen Quartal des Vorjahres, wie die europäische Statistikagentur berichtete. Dies ist der größte Anstieg in einem Kalenderjahr seit Beginn der globalen Finanzkrise, als die Vermögenspreise weltweit einbrachen.

Haus und Grund will niedrigere Grundsteuer

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer hat der Eigentümerverband Haus und Grund die Hoffnung auf eine niedrigere Grundsteuer geäußert und die Kommunen dazu aufgefordert, die Steuer gering zu halten. "Wir haben die Zusagen aus der Bundespolitik zumindest, dass die Grundsteuernovelle aufkommensneutral erfolgen soll", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke im Deutschlandfunk.

Gewerkschaften rufen erneut Mitarbeiter des öffentlichen Diensts in den Ausstand

Vier Tage vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben die Gewerkschaften am Mittwoch ihre Warnstreiks in mehreren Bundesländern fortgesetzt. Zu Arbeitsniederlegungen rief die DGB-Gewerkschaft Verdi unter anderem Mitarbeiter von Bund und Kommunen in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordbayern und des Saarlands auf. Zudem kündigten der Beamtenbund und die ihm angehörende Gewerkschaft Komba Proteste in ganz Nordrhein-Westfalen an.

Neue Abgastests zeigen deutliche Grenzwertüberschreitungen im Winter

Neue Abgastests der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an Dieselautos haben deutliche Grenzwertüberschreitungen beim Ausstoß giftiger Stickoxide im Winter ergeben. Bei Straßenmessungen hielt kein einziges der 15 getesteten Autos den Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer ein, wie die Umwelthilfe mitteilte. Von den unter die Lupe genommenen Selbstzündern verfügten 14 über die höchste Abgasnorm Euro 6.

Maaßen: Bedrohung durch Wirtschaftsspionage hat zugenommen

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat vor einer zunehmenden Bedrohung der deutschen Unternehmen durch Wirtschaftsspionage gewarnt. "Die Bedrohungslage ist unverändert hoch und hat leider im Bereich Wirtschaftsspionage eher noch zugenommen", sagte Maaßen bei einer Sicherheitstagung in Berlin. Die Art der Bedrohung sei komplexer geworden, zunehmend gebe es auch Sabotage.

Armeekreise: Militärmaschine mit rund 100 Insassen in Algerien abgestürzt

Ein algerisches Transportflugzeug mit rund 100 Soldaten an Bord ist nach Angaben aus Militärkreisen abgestürzt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur APS meldete, ereignete sich das Unglück am Mittwoch kurz nach dem Start von einem Luftwaffenstützpunkt nahe der Hauptstadt Algier. Eine genaue Zahl der Opfer war zunächst nicht bekannt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Handelsbilanz Feb Defizit 10,2 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Jan revidiert Defizit 12,2 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 12,3 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Feb PROGNOSE: Defizit 12,0 Mrd GBP

US/MBA Market Index Woche per 6. Apr -1,9% auf 380,6 (Vorwoche: 388,1)

US/MBA Purchase Index Woche per 6. Apr -2,0% auf 247,3 (Vorwoche: 252,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 6. Apr -1,7% auf 1.110,8 (Vorwoche: 1.130,1)

