Frankfurt - Der Schweizer Franken gab nach, der EUR/CHF-Kurs (ISIN: EU0009654078, WKN: 965407) stieg auf ein Jahreshoch über 1,18, so die Analysten der Helaba. Die erhöhte Nervosität an den Finanzmärkten habe den Franken kaum gestützt. Das Wachstum in der Schweiz habe sich verbessert, die Frühindikatoren hingegen hätten ihren Zenit wohl überschritten.

