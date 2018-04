Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Stammaktien von Volkswagen (VW) wegen der Aussicht auf vereinfachte Geschäftsbedingungen in China auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im aktuellen Stadium sei es zu früh, um eine Reaktion der europäischen Autobauer abzuschätzen, schrieben Analyst Max Warburton und sein Kollege Robin Zhu in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Geschichte eröffne neue Perspektiven, für konkrete Entscheidungen dürfte aber noch Zeit ins Land gehen./tih/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0080 2018-04-11/14:03

ISIN: DE0007664005