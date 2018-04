Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für T-Mobile US angesichts eines Presseberichts über wieder aufgenommene Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Sprint auf "Outperform" belassen. Solch eine Kombination zweier Mobilfunker könne bedeutende Kostensynergien mit sich bringen, schrieb Analyst Jonathan Atkin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht aber weiter davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine behördliche Genehmigung wegen der wohl vom US-Justizministerium angewendeten Kriterien unter 50 Prozent liegt./tih/gl Datum der Analyse: 10.04.2018

ISIN: US8725901040