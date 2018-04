Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Fresenius-Aktie auf "Sell" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Preisdruck durch neuen Wettbewerb sei für den Gesundheitskonzern bei Injektionslösungen nur halb so hoch wie bei oralen Medikamenten, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb stehe der von ihm erwartete Gegenwind bei diesen Mitteln immer noch aus./tih/gl Datum der Analyse: 11.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2018-04-11/14:07

ISIN: DE0005785604